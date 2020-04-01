ABD'deki Kovid-19 kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölen kişi sayısı 3 bin 400'ü bulan ABD, salgının çıkış noktası olan ve 3 bin 300 civarında ölüm açıklanan Çin'i geride bıraktı.

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Çin'de 12 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan koronavirüs kısa sürede Asya'yı ardından Avrupa'yı etkisi altına alarak 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

ABD ise dünyada en fazla koronavirüs vakası açıklayan ülke olurken, Johns Hopkins Üniversitesinin yayımladığı son verilere göre, ABD, ölen kişi sayısı bakımından koronavirüs salgınının başlangıç noktası Çin'i geçti.

Abd'de ölümler 3 bin 416'ya yükseldi

Üniversitenin güncel rakamlarına göre, ABD, koronavirüs kaynaklı ölenlerin sayısında 3 bin 416 rakamına ulaşırken Çin'de virüs kaynaklı ölen kişi sayısı aynı dakikalarda 3 bin 309 olarak rapor edildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Çin'de ölenlere ilişkin sayının "açıklanan resmi rakamlar" olduğuna dikkat çekildi.

Dünya genelinde can kaybı 40 bine ulaştı

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısının dünya genelinde 40 bini, vaka sayısının ise 823 bini aştığı bildirilmişti.

İtalya ve İspanya en fazla ölüm yaşanan ülkeler

Salgın sebebiyle en fazla ölüm İtalya'da kayda geçerken onu sırasıyla İspanya, ABD ve Çin takip ediyor.