Mevlüt Çavuşoğlu: Yurt dışındaki 98 vatandaşımız hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, virüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 98 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Corona virüs salgını kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların durumu hakkında bilgi verdi. Çavuşoğlu, virüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 98 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi.

''98 vatandaşımızı kaybettik''

Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Maalesef yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. 50'den fazla ülkeden 20 binden fazla vatandaşımızın dönüşünü sağladık. Şu anda diğer ülkelerde de 10 bin civarında Türk vatandaşı var.

''Getiremediklerimize de desteğimizi sürdürüyoruz''

Tabii karantina şartlarını da göz önünde bulundurarak vatandaşlarımızı önümüzdeki süreçte de getirmeye devam edeceğiz. Getiremediklerimize de desteğimizi sürdürüyoruz."