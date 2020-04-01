HABER /  DÜNYA

New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de salgının en çok görüldüğü bölge New York oldu. New York'ta önceki sabah 10.30'dan akşam 4.30'a kadar her 2.9 dakikada koronavirüs semptomları nedeniyle bir ölüm meydana geldi.

Abone ol

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısıyla ilk sıraya yerleşen ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre; ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 555 artışla 164 bin 610’a, ölü sayısı 657 artarak 3 bin 170'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni merkez üssü olan ABD, kısa sürede vaka sayısında Çin'i ikiye katladı. Dünya genelinde ABD'yi 101 bin 739 vakayla İtalya, 94 bin 417 vakayla İspanya takip ediyor.

Salgında New York başı çekiyor

Ülke içindeki dağılıma bakıldığında ise ABD'de salgının en fazla etkisini hissettirdiği eyalet ise New York olmaya devam ediyor. New York'ta vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. New York'ta önceki sabah 10.30'dan akşam 4.30'a kadar her 2.9 dakikada koronavirüs semptomları nedeniyle bir ölüm meydana geldi.

New York eyaletinde önceki gün 59 bin 746 olan vaka sayısı 67 bin 384'e çıkarken; bu eyaleti 16 bin 636 vakayla New Jersey, 7 bin 394 vakayla California takip ediyor.

DSÖ korkunç artışa dikkat çekti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, geçtiğimiz hafta BM Cenevre Ofisi'nde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında ABD vaka sayılarındaki korkunç artışa dikkat çekmişti.

DSÖ Sözcüsünün, "ABD'deki vaka sayısında çok büyük bir ivme görüyoruz. Virüsün yeni merkez üssü potansiyel var" açıklamasından yalnızca 1 hafta sonra duyurulan veriler dünyayı şoke etmiş vaziyette...

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü
Bilim Kurulu üyesi uyardı: İpin ucunun kaçtığı yerler var
Futbolda ilk koronavirüs iflası Slovakya'da
ABD'deki Kovid-19 kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti
Sokağa çıkan vali sosyal mesafeye uymayanlara kızdı!
O iddialar Soylu'yu kızdırdı: Yazıklar olsun
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Soylu'dan belediyelerin yardım kampanyalarına tepki
Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber ile ilgili eşinden açıklama
Bademcik şişmesine ne iyi gelir meyan pastilleri ağrıyı hafifletiyor!
Sivas'ta 4 köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Şalgam suyunun faydaları neler cinsel gücü arttırıyor!
Biz bize yeteriz Türkiye kampanyasına kim kaç maaş bağışladı? İşte bağışlar
Yorumlar