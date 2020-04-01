New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de salgının en çok görüldüğü bölge New York oldu. New York'ta önceki sabah 10.30'dan akşam 4.30'a kadar her 2.9 dakikada koronavirüs semptomları nedeniyle bir ölüm meydana geldi.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısıyla ilk sıraya yerleşen ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre; ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 555 artışla 164 bin 610’a, ölü sayısı 657 artarak 3 bin 170'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni merkez üssü olan ABD, kısa sürede vaka sayısında Çin'i ikiye katladı. Dünya genelinde ABD'yi 101 bin 739 vakayla İtalya, 94 bin 417 vakayla İspanya takip ediyor.

Salgında New York başı çekiyor

Ülke içindeki dağılıma bakıldığında ise ABD'de salgının en fazla etkisini hissettirdiği eyalet ise New York olmaya devam ediyor. New York'ta vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. New York'ta önceki sabah 10.30'dan akşam 4.30'a kadar her 2.9 dakikada koronavirüs semptomları nedeniyle bir ölüm meydana geldi.

New York eyaletinde önceki gün 59 bin 746 olan vaka sayısı 67 bin 384'e çıkarken; bu eyaleti 16 bin 636 vakayla New Jersey, 7 bin 394 vakayla California takip ediyor.