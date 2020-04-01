HABER /  GALATASARAY

Oğulcan Çağlayan Galatasaray'a doğru

Galatasaray, Çaykur Rizespor'un başarılı hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile büyük oranda anlaştı.

Abone ol

Mali sorunlar ve kiralık oyuncuların çokluğu nedeniyle yaz transfer döneminde büyük değişeme uğraşacak olan Galatasaray, çalışmalarına şimdiden başladı.

Oğulcan Çağlayan ile anlaşıldı
Özellikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yerli oyunculara yönelen sarı-kırmızılı ekibin, Çaykur Rizespor'un başarılı hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile büyük oranda anlaştığı bildirildi. 16 yaşındayken bir ay kadar Florya'da idmanlara çıkan Oğulcan Çağlayan, bir aksilik olmazsa bu kez kalıcı olarak sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek.

2+1 yıllık sözleşme
Fotomaç'ın haberine göre, 24 yaşındaki Oğulcan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Ayrıca yıllık ücreti de 1 milyon euro civarında olacak. Daha önce de adı sık sık sarı-kırmızılı ekip ile anılan genç santrafor, Rizespor formasıyla bu sezon çıktığı 22 resmi karşılaşmada 4 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi.

Terim ile çalışmaya can atıyor
Ankaraspor altyapısında yetişen, Gaziantep, K. Erciyes, Kayseri ve Çaykur Rizespor formaları giyen ve kendini sürekli geliştiren Oğulcan'ın Fatih Terim ile çalışacağı için çok heyecanlı olduğu ifade edildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'de corona virüsle savaşan sağlıkçılara tehdit
Türkiye'de corona virüsten dolayı 21 ilde 50 yerleşim karantinada
Mevlüt Çavuşoğlu: Yurt dışındaki 98 vatandaşımız hayatını kaybetti
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü
Bilim Kurulu üyesi uyardı: İpin ucunun kaçtığı yerler var
ÖNCEKİ HABERLER
Sivas'ta otomobil devrildi: 4 ölü 1 yaralı
Luecscu'dan Beşiktaş sorusuna bomba yanıt
Sadio Mane koronavirüs hastaları için hastane yaptırıyor
Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı
Kayseri'de karantinada bulunan şahıs hastaneden kaçtı
AÖF 2020 sınavları ertelendi mi güncel AÖF sınav tarihleri
Yorumlar