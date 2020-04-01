Oğulcan Çağlayan Galatasaray'a doğru

Galatasaray, Çaykur Rizespor'un başarılı hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile büyük oranda anlaştı.

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Mali sorunlar ve kiralık oyuncuların çokluğu nedeniyle yaz transfer döneminde büyük değişeme uğraşacak olan Galatasaray, çalışmalarına şimdiden başladı.

Oğulcan Çağlayan ile anlaşıldı

Özellikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yerli oyunculara yönelen sarı-kırmızılı ekibin, Çaykur Rizespor'un başarılı hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile büyük oranda anlaştığı bildirildi. 16 yaşındayken bir ay kadar Florya'da idmanlara çıkan Oğulcan Çağlayan, bir aksilik olmazsa bu kez kalıcı olarak sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek.

2+1 yıllık sözleşme

Fotomaç'ın haberine göre, 24 yaşındaki Oğulcan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Ayrıca yıllık ücreti de 1 milyon euro civarında olacak. Daha önce de adı sık sık sarı-kırmızılı ekip ile anılan genç santrafor, Rizespor formasıyla bu sezon çıktığı 22 resmi karşılaşmada 4 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi.

Terim ile çalışmaya can atıyor

Ankaraspor altyapısında yetişen, Gaziantep, K. Erciyes, Kayseri ve Çaykur Rizespor formaları giyen ve kendini sürekli geliştiren Oğulcan'ın Fatih Terim ile çalışacağı için çok heyecanlı olduğu ifade edildi.