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Sivas'ta otomobil devrildi: 4 ölü 1 yaralı

SİVAS'ta kontrolden çıkan otomobilin dere kenarına devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, kontrolden çıkan 06 FZ 3201 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Küçükgözel köyü yol ayrımı Akşar Deresi mevkisinde dere kenarına devrildi.

4 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Otomobildeki 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Soruşturma sürüyor
Kimlik tespit işlemleri ve kazanın nedeni hakkındaki soruşturma sürüyor. 

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