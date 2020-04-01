Vedat Muriç'in menajerinden transfer itirafı

Fenerbahçeli golcü Vedat Muriçi'nin menajeri Haluk Canatar, Kosovalı futbolcu için ''Evet bazı görüşmeler gerçekleştirdik. Vedat'ın önceliği İtalya'da forma giymek.'' dedi.

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Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriç, FB TV'nin Instagram sayfasında canlı yayın konuğu oldu.

Türkiye'yi de etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili yaptıklarından bahseden Vedat Muriç, "Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz, bu ülkenin ekmeğini yiyoruz, neler yapabiliriz diye ufak bir toplantı yaptık aramızda. Kaptanımız zorunlu kılmadı bunu, çok yabancı da olduğu için, isteyen katılmayabilir. Herkesin katkı sağlaması çok hoş, çok güzel oldu." dedi.

"La Casa de Papel var izlediğim''

Evde geçirdiği süre boyunca yaptıklarından da bahseden Muriç, "La Casa de Papel var izlediğim, onun yeni sezonunun çıkmasını bekliyorum. Film olarak John Wick'i seviyorum, aksiyon dolu. 24 saatin 5-6 saatini menajerlik oyununa ayırıyorum. Çok oynuyorum. Zamanının geçtiğinin farkında değilim." dedi.

"Fenerbahçe taraftarı apayrı''

Son olarak Fenerbahçe taraftarına mesaj yollayan golcü oyuncu, "Fenerbahçe taraftarı apayrı. Sadece iyiyken değil, kötüyken de başka. Geçen sene kötü dönemde 35 bin kişi maça gelmişlikleri var. O yüzden onlar Fenerbahçe taraftarı, biz de Fenerbahçe'yiz. Hep birlikte Kadıköy'de buluşmak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

Menajerinden transfer itirafı

Öte yandan Vedat Muriqi için menajeri Haluk Camatar, İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu. Haluk Canatar, Lazio-Vedat Muriqi flörtünü doğruladı. Haluk Canatar, Muriqi'nin olası transferi hakkında şunları söyledi; "Büyük kulüplerin dikkatini çeken bir oyuncu. Transfer olacak mı bilmiyorum ama ne yalanlayabilirim ne doğrulayabilirim. Evet bazı görüşmeler gerçekleştirdik. Fakat bu görüşmeler çok ilerlemedi. Önümüzdeki süreçte neler olacağını göreceğiz. Muriqi'nin önceliği İtalya'da forma giymek. Kendisi Arnavut asıllı Kosovalı. Bu günlerde İtalya ve Arnavutluk'un ne kadar yakın olduğunu görüyoruz. Kültürel anlamda da İtalya'ya yakın hissediyor."