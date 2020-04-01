Fenerbahçe'de Benjamin Stambouli sesleri

Fenerbahçe, Schalke 04 forması giyen Fransız savunmacı Benjamin Stambouli'yi kadrosuna katmak istiyor.

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Corona virüsü nedeniyle askıya alınan Süper Lig'de maçlar oynanmasa da transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kulüpler, kapalı kapılar ardından görüşmelerini sürdürüyor.

Benjamin Stambouli'yi gündemine aldı

Fenerbahçe de savunmada yaşadığı sorunları çözmek için harekete geçti. Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertli takım, Schalke 04 ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Benjamin Stambouli'yi gündemine aldı.

Aynı zamanda ön liberoda da oynuyor

29 yaşındaki futbolcunun menajeri ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılacağı öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun ayağını çok iyi kullandığı ifade ediliyor. Stambouli, aynı zamanda ön liberoda da oynuyor.