Pazar yerleri için yeni Koronavirüs tedbirleri

İçişleri Bakanlığı pazar yerlerinde alınacak tedbirler için valiliklere yeni yazı gönderdi.

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İçişleri Bakanlığı, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs vakası için yeni tedbirler aldı.

Bakanlık, pazar yerlerinde alınacak tedbirler için valiliklere yeni yazı gönderdi. Pazar yeri alanına kontrollü giriş çıkış yapılacak, giriş çıkış dışındaki alanlar demir bariyerle kapatılacak.

Tezgah araları en az 3 metre olacak

Pazar yerine giriş ve çıkışlar aynı yerden yapılmayacak. Tezgah araları en az 3 metre olacak. Pazar yerine esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınacak