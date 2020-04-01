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Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması

Koronavirüs hastalarını tedavi eden doktorlarla görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedaviye ne kadar erken başlarsak yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 hastalarını tedavi eden doktor ve sağlık çalışanlarıya video konferans yoluyla görüştü, tedavi süreci hakkında bilgi aldı. Koca, "Tedaviye ne kadar erken dönemde başlarsak solunum sıkıntısı ve yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Koca görüşmede, koronavirüs salgınının hem dünyayı hem de Türkiye'yi tehdit ettiğini belirtereki bu zor dönemin en büyük yükünün sağlık çalışanlarının omuzlarında olduğunun altını çizdi.

Ne kadar erken başlarsak o kadar yoğun bakım hastası azalır

Sağlık Bakanı Koca, sayıları 1 milyon 100 bini bulan sağlık çalışanlarının en büyük güçleri olduğunu vurgulayarak, "Ne kadar zorlu bir mücadelenin içinde olduğunuzu biliyorum. Bir yandan hayat kurtarmak için gayret sarf ederken bir yandan da sizler risk altındasınız. Hastaların tedavisine ne kadar erken dönemde başlarsak, solunum sıkıntısı ve yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz."

Hastanelerimize 24 milyon cerrahi maske verdik

"Hastanelerimize 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N95 maske, 1 milyonun üzerinde koruyucu tulum ve gözlük dağıttık. Erken dönemde bu ilaçlara başlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Çalışanlarımızı korumak noktasında da gayret içinde olmanız son derece önemli." ifadelerini kullandı. 

İlaç kullanımı ve yoğun bakımla ilgili istişare yapıldı

Hekimler, hastanelerindeki Kovid-19 hastalarıyla ilgili Bakan Koca'ya detaylı bilgi verdi. Tıbbi teçhizat ve koruyucu malzeme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirten hekimler, Koca'ya teşekkür etti. Görüşmede ayrıca tedavi protokolleri, ilaç kullanımı ve yoğun bakım süreçleriyle ilgili istişarelerde bulunuldu.

Ölenlerin sayısı 214'e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca dün koronavirüsle ilgili son durumu açıklamıştı. 31 Mart itibariyle yeni vaka sayısı 2 bin 704 olarak açıklanırken son 24 saatte ölenlerin sayısı 46 olarak duyurulmuştu. Böylece koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükselirken, toplam vaka sayısı da 13 bir 531'e yükseldi. 

Yoğun Bakımda 622 hasta var

Çeşitli hastanelerde tedavi gören ve yoğun bakımda olan hasta sayısı 847 olarak belirtilirken entübe hasta sayısı ise 622 olarak gerçekleşti. Bir önceki gün entübe olan hasta sayısı 523 olarak açıklanmıştı.

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