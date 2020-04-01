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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarıyla görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde günden güne kayıp ve vaka sayısının arttığı coronavirüs salgınına yakalanmış hastaları tedavi eden doktor ve sağlık çalışanlarıyla video konferans yoluyla görüştü, tedavi süreci hakkında bilgi aldı.

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Bakan Koca, yeni tip koronavirüs kovid (kovid-9) hastalarını tedavi eden doktor ve sağlık çalışanlarıyla video konferans yoluyla görüştü, tedavi süreci hakkında bilgi aldı.

Tedaviye ne kadar erken başlarsak...

Bakan Koca, "Tedaviye ne kadar erken dönemde başlarsak solunum sıkıntısı ve yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

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