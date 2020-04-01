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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Ücretsiz dağıtılmaya başlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için ücretsiz olarak dağıtılacağı duyurulan kolonyada 8 üretici firma 1 milyon adetlik ilk teslimatı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında önümüzdeki günlerde maske ile birlikte ücretsiz olarak dağıtımına başlanacak.

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Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı alınacak önlem ve ekonomik tedbirler için 18 Mart'ta Çankaya Köşkü'nde yapılan zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ücretsiz maske ve kolonya dağıtımında yeni bir gelişme yaşandı. Koronavirüs salgınında en kritik yaş grubu olarak ifade edilen ve geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için ücretsiz maske ve kolonya dağıtılmasına karar verilmişti.

8 üretici harekete geçti

Bu kararın ardından harekete geçerek üretim yapacak firmalarla gerekli temasları kurmaya başlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, maske tarafında gerekli alımları zirve öncesinde yapmaya başlarken, kolonya tarafında ise sektörün önde gelen 8 üreticisinin katılımı ile bir konsorsiyum oluşturdu. Söz konusu firmalar 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için 2 parti halinde teslim edilmek üzere 5 milyon adetlik kolonya siparişi verildi.

1 milyon adet teslim edildi

Elde edilen bilgilere göre; kendilerine verilen görev sonrası üretimlerinin büyük bir bölümünü bu işe kaydıran kolonya üreticileri çok kısa bir süre içerisinde ilk etapta 1 milyon adetlik ilk teslimatı 26 Mart'ta Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptı.

İki ilden başlanacak

200 ml şişelerde söz konusu firmaların ambalajları ile teslim edilen 1 milyon adet kolonyanın önümüzdeki günlerde öncelikli bölgelerde adrese teslim dağıtılmaya başlaması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerisiyle dağıtımların İstanbul ve Ankara'dan başlayacağını açıklamıştı. İki etap halinde yapılaması kararlaştırılan kolonyaların 4 milyon adetlik ikinci kısmının ise 8 üretici firma tarafından 17 Nisan'a kadar bakanlığa yapılacağı öğrenildi.

7 milyonu aşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı çalışmasına göre 65 yaş ve üzeri 7 milyonun üzerinde vatandaş bulunuyor. Yaşlı nüfusun 2019 yılında yüzde 44.2'sini erkekler, yüzde 55.8'ini ise kadınlar oluşturdu.

Şeker fabrikaları da devrede

Koronavirüs salgını sonrasında ortaya çıkan yoğun talep ile kolonyanın hammaddesi olan alkolde fiyatlar son bir ayda yüzde 120’ye yakın artınca şeker fabrikaları da sürece dahil olmuş ve kolonya kullanımına uygun alkol üretimine hız vermeye başlamıştı.

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