Dolar yeniden yükseliş trendine girdi! Rekor seviyelerde

Önceki gün yüzde 2'ye varan artışla 6,58'e kadar yükselen dolar/TL güne 6,61 seviyelerinde başladı.Abone ol
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde dolar, 6,40 liradan işlem görüyordu. Haftaya 6,50 seviyesinde başlayan dolar, haftanın ikinci işlem gününde yükselişe geçerek 6,58 lira seviyesine ulaştı.
Dolar, haftanın üçüncü işlem gününde 6,62 lira seviyesinde euro/TL de 7,30'da işlem görüyor.
Uzmanlar, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin takip edileceğini belirtti.
Koronavirüs haber akışı piyasalarda etkili
Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade eden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,61'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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