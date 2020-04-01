1000 lira yardım ödemeleri başladı! İşte yararlanacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ihtiyaç sahibi hanelere yapılacak 1000'er liralık yardım hesaplara geçmeye başladı. yardımdan 2 milyon 111 bin vatandaş yararlanacak.Abone ol
Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi olan ailelere 1000’er lira yardım yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un detaylarını paylaştığı yardımdan 2 milyon 111 bin vatandaş yararlanacak.Dolaylı olarak yaklaşık 8 milyon kişiyi ilgilendiren bu yardımı almak için herhangi bir başvuru yapılması gerekmiyor. Bakanlığın elinde olan listede bulunan ihtiyaç sahiplerinin hesabına yardım tutarı otomatik olarak yatacak.
Yardımdan otomatik olarak faydalanacaklar ise şöyle:
Yaşlı Aylığı
Engelli Yakını Aylığı
Silikozis Aylığı
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım
Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım
Öksüz Yetim Yardımı
Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı
Şartlı Eğitim Yardımı
Şartlı Sağlık Yardımı
Çoklu Doğum Yardımı
Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı
Engelli Aylığı
Ödeme tarihleri
Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,
1 ve 6 olanlar 2'sinde
2 ve 7 olanlar 3'ünde
3 ve 8 olanlar 4'ünde
4 ve 9 olanlar 5'inde
PTT Kartı olanlar çekebiliyor
Yardım kapsamında olan vatandaşlar 1000 lirayı tüm kamu bankaları ATM’lerinden komisyonsuz olarak çekmeye başladı.