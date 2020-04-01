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1000 lira yardım ödemeleri başladı! İşte yararlanacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ihtiyaç sahibi hanelere yapılacak 1000'er liralık yardım hesaplara geçmeye başladı. yardımdan 2 milyon 111 bin vatandaş yararlanacak.

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Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi olan ailelere 1000’er lira yardım yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un detaylarını paylaştığı yardımdan 2 milyon 111 bin vatandaş yararlanacak.Dolaylı olarak yaklaşık 8 milyon kişiyi ilgilendiren bu yardımı almak için herhangi bir başvuru yapılması gerekmiyor. Bakanlığın elinde olan listede bulunan ihtiyaç sahiplerinin hesabına yardım tutarı otomatik olarak yatacak.

Yardımdan otomatik olarak faydalanacaklar ise şöyle:

Yaşlı Aylığı

Engelli Yakını Aylığı

Silikozis Aylığı

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım

Öksüz Yetim Yardımı

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı

Şartlı Eğitim Yardımı

Şartlı Sağlık Yardımı

Çoklu Doğum Yardımı

Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı

Engelli Aylığı

Ödeme tarihleri

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,

1 ve 6 olanlar 2'sinde

2 ve 7 olanlar 3'ünde

3 ve 8 olanlar 4'ünde

4 ve 9 olanlar 5'inde

PTT Kartı olanlar çekebiliyor

Yardım kapsamında olan vatandaşlar 1000 lirayı tüm kamu bankaları ATM’lerinden komisyonsuz olarak çekmeye başladı.

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