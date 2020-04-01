EBA TV ders programı 1 Nisan EBA TV canlı ders programı takvimi

EBA TV üzerinden canlı yayınla uzaktan ders programı devam ediyor .1 Nisan BA TV ders programı bugün de öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. Peki, bugün EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı hangi dersleri içeriyor? İşte, 1 Nisan EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı…

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EBA TV uzaktan eğitim yayınları hafta içi her gün olduğu gibi bugün de devam ediyor. ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri TRT üzerinden yayınlanan EBA TV yayınları ile derslerini uzaktan takip edebilecekler. Öğrenciler ve velilerin EBA TV yayınlarıyla ilgili bugün en çok merak ettikleri arasında ise 1 Nisan ilkokul, ortaokul ve lise ders programı ve EBA TV canlı yayın sayfaları geliyor.

Merak edilenleri sizler için haberimizde derledik. İşte, 1 Nisan EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı ve canlı yayın sayfası…