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İtalya ve İspanya'ya korona yardımı askeri uçakla gönderiliyor Erdoğan talimat vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, yeni koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında TSK'a ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkânlarla üretilen; çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, İtalya ve İspanya’ya Etimesgut Askeri Havalanından TSK'ya ait uçak ile gönderiliyor.

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Milli Savunma Bakanlığına ait fabrika ve dikim evlerinde yerli ve milli imkânlarla üretilen; çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında, virüsün en çok vurduğu iki ülke İtalya ve İspanya’ya Etimesgut Askeri Havalanından gönderiliyor. Talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada,  şunlar kaydedildi; 

"Sn.Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, MSB'ye ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkânlarla üretilen; çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya’ya TSK'ya ait uçak ile gönderilecek."

Yardım malzemelerini iki ülkeye ulaştıracak olan uçak, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan saat 09.00 sıralarında havalandı.  

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