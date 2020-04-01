İspanya ve İtalya'ya gönderilen korona yardımı sandıklarında dikkat çeken Mevlana notu

ÇİN'de başladıktan sonra hızla kontrolden çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede devletin tüm birimlerini seferber eden Türkiye, birçok ülkeye de tıbbi yardım yaparak bu konudaki duyarlılığını tüm dünyaya gösterdi. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile bugün koronavirüsle mücadeleye destek amacıyla virüsün en çok vurduğu iki ülke İspanya ve İtalya'ya çok sayıda sağlık yardımı malzemesi gönderdi. Öte yandan gönderilen malzemelerin yer aldığı sandıkların üzerinde İtalyanca ve İspanyolca yazılan Mevlana notu duygulandırdı.