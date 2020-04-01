İspanya ve İtalya'ya gönderilen korona yardımı sandıklarında dikkat çeken Mevlana notu
Türkiye ülkesindeki coronavirüs salgınıyla geniş kapsamlı mücadele ederken, virüs nedeniyle zor durumdaki yabancı ülkelere yardım elini uzatmaktan geri durmuyor. Öyle ki bugün sabah saatlerinde İspanya ve İtalya'ya askeri uçaklarla çok sayıda yardım malzemesi gönderildi.
ÇİN'de başladıktan sonra hızla kontrolden çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede devletin tüm birimlerini seferber eden Türkiye, birçok ülkeye de tıbbi yardım yaparak bu konudaki duyarlılığını tüm dünyaya gösterdi. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile bugün koronavirüsle mücadeleye destek amacıyla virüsün en çok vurduğu iki ülke İspanya ve İtalya'ya çok sayıda sağlık yardımı malzemesi gönderdi. Öte yandan gönderilen malzemelerin yer aldığı sandıkların üzerinde İtalyanca ve İspanyolca yazılan Mevlana notu duygulandırdı.
Dünyada Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden olan ve aynı zamanda salgının Avrupa'daki merkez üssü haline gelen İspanya ve İtalya'ya Türkiye'den yardım eli uzandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki askeri fabrikalarda, dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda, yerli ve milli imkanlarla üretilen, koruyucu önlem sağlayan maske ve kıyafet, antibakteriyel sıvı gibi binlerce tıbbi yardım malzemesi Etimesgut Askeri Havaalanı'nda askeri kargo uçağına yüklendi.
Yardımlar yola çıktı
Türkiye'nin gönderdiği yardımları taşıyan uçak, Ankara'dan ilk olarak İspanya'ya hareket etti. Uçak oradan da İtalya'ya gidecek.