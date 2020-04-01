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LPG fiyatında büyük indirim geliyor

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre LPG fiyatlarında 80-90 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

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Küresel piyasalardaki petrol fiyatlarında gerçekleşen sert düşüşler Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatlarına olumlu yansıyor. Dün benzin ve motorin fiyatına çifte indirim gelmişti.

80-90 kuruşluk indirim
Bu kez de LPG'de indirim beklentisi oluştu. Sektör uzmanları LPG fiyatlarında 80-90 kuruşluk indirim ihtimalinin ortaya çıktığını belirtirken, söz konusu indirimin bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansımasını bekliyor.

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