Nijerya'ya meteor düştü mü 2020 gerçek çok başka çıktı

Sosyal medyada yayılan bir iddia bugün gündem oldu. Nijerya'ya meteor düştüğü ve çok sayısa kişinin öldüğü, yaralandığı iddia edildi. Hatta meteor düşme videosu yayıldı. Fakat gerçek ortaya çıktı. Nijerja'da bir madende patlama oldu. Ortaya çıkan derin delik bu patlamadan sonra meydana geldi.

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Nijerya'da meteor düştü iddiası bugün günü konusu oldu. Binlerce vatandaş bu konunun doğruluğunu araştırmaya başladı. Ortaya atılan bir görüntü ve meteor düşme anına ait olduğu iddia edilen bir video ortalıkta dolaşmaya başladı. Peki Nijerya'ya gerçekten meteor mu düştü?

Meteor iddialarına en net cevap geldi. Nijerya'ya meteor düşmedi görüntüler maden ocağı kazasına ait olduğu ortaya çıktı. Nijerya'nın Ondo eyaletinde yer alan Akure şehrinde maden ocağında kaza yaşandığı ve patlama sonucunda dev çukur oluştuğu aktarıldı.

Nijerya Hakkında Bilgi

Nijerya ya da resmî adı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan ülkedir. Ülkenin sınır komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Nijer, Çad, Kamerun ve Benin oluştururken, ülkenin güneyinde Gine Körfezi içerisinde yer alan Benin Körfezi yer almaktadır. Ülkenin başkenti Abuja'dır.

Coğrafyası; Nijerya 923.768 km²'lik bir yüz ölçümüne sahip olup, kuzey-güney yönündeki genişliği 1.100 km, batı-güney yönündeki genişliği ise 1.200 km'dir. Ülkenin toplamda sahip olduğu 4.477 km'lik kara sınırından 809 km'si Benin, 1.975 km'si Kamerun, 1.608 km'si Nijer ve 85 km'si Çad ile oluşurken, ülkenin ayrıca Benin Körfezi'ne 853 km'lik sahil şeridi bulunmaktadır. Ülkenin en yüksek noktasını Chappal Waddi oluşturmakta olup, dağın zirvesi 2.419 m yüksekliktedir.

Ülkenin deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 380 m düzeyindedir. Nijerya, esas olarak dört coğrafi bölgeye ayrılır: Kıyıdaki mangrovlı (Afrika’da bataklıklarda yetişen bir cins ağaç) bataklık bölgesi, tropikal ormanlık bölge, Savana bölgesi ve kuzeydeki yarı çöl bölge Yaklaşık 100 km kadar iç bölgeye giren kıyı bölgesi, hemen hemen 36.000 km² lik geniş bir deltaya ve mangrov ağaçlarıyla dolu bataklıklara sahiptir. Bölgede yüzlerce nehir ve kolları mevcuttur. Nijerya toprakları, kıyılardan itibaren tedricen kesilmiş ve dağlık arazilerle kırılmış, hafif ondüleli bir yayla görünümündedir.

Lagos’tan Kamerun sınırına kadar olan şerit, ekvatoral ormanlık araziyle örtülüdür. Nijerya’nın ikinci ormanlık bölgesi, Savana bölgesidir. Ülkeyi baştan başa (yaklaşık 320 kilometreyi aşkın bir mesafede) kateden Nijer Nehrinin batı bölgesi, dağlık bir arazidir. Bu yüksek dağlar arasında Adamawa Dağları yaklaşık 80 km uzunluğundadır. Ülkenin güneydoğusunu ise Kamerun Dağlarının batı yamaçları örter ve bütün güneydoğu sınırı boyunca uzanırlar. Bu dağlar, ortalama 1500 m yüksekliğinde olup, bazı yerleri 2000 metreye ulaşır. Kuzey Nijerya ise nispeten yarıçöl olup Büyük Sahra Çölünün güneye doğru bir devamı şeklindedir.