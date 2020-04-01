Çinli doktordan Türkiye'ye koronavirüs uyarısı: Bunları yemeyin

Corona virüsle mücadelede en ön safta yer alan Prof. Wang Yuguang, ''Dana eti, koyun eti ve zor sindirilen yağlı yemekleri daha az yemelisiniz. Bu yemekler nemli patojene yol açıyor.'' diyerek Türk halkını uyardı.

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Vuhan'daki koronavirüs salgınınde en ön safta yer alan Beijing Çin Tıbbı Hastanesi Solunum Bölümü Başkanı ve hastanenin Akciğer Hastalıkları Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Wang, Yuguang Milliyet’e konuştu.

SARS ile mücadelenin kahramanlarından

Yeni tip koronavirüs salgınını araştırmak üzere Çin Ulusal Geleneksel Çin Tıbbı İdaresi tarafından görevlendirilen özel ekibin üyesi olan Yuguang, aynı zamanda virüse karşı çok etkili bir geleneksel Çin tıbbı ilacı Jin Hua Qing Gan’ı geliştirenlerden biri. SARS ile mücadelenin kahramanlarından olan Wang, H1N1 ve kuş gribi gibi önemli salgınlarla mücadelenin ön cephelerinde yer aldı.

Dünya genelinde salgın ne zaman tamamen kontrol altına alınabilir? Yaz aylarında biter mi?

Bu soruya şu an için kesin bir yanıt vermek çok zor. Salgının merkezi artık ABD ve Avrupa oldu, ne zaman sona ereceği belli değil.

Salgına karşı Türk halkına öneriniz var mı? Günlük yaşamda nelere dikkat edebilir?

En önemlisi, etkili önlem. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenme, iyi dinlenme, iyi uyku ve paniğe kapılmamak önemli. Çin tıbbına göre Kovid-19 virüsünün özelliği “nemli patojen”, bu nedenle beslenme konusunda dana eti, koyun eti ve zor sindirilen yağlı yemekleri daha az yemelisiniz. Bu yemekler nemli patojene yol açıyor. Son olarak şu an salgınla mücadele eden tüm Türk meslektaşlarıma kendilerini korumaya özen göstermelerini önemle tavsiye ediyorum.

''Erken teşhis ve erken tedavi ölüm oranını düşük tutuyor''

Tedaviden sonra çoğu vakaların durumları iyi. Erken teşhis ve erken tedavi ölüm oranını düşük tutuyor. Çinli sağlık personeli ve tıp uzmanları her zaman sizinle; salgınla mücadele ve tedavi deneyimlerini paylaşmaya, Türk halkının en kısa zamanda salgını yenmesine yardımcı olmaya hazırız. Beraber başaracağız.