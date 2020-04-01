Koronavirüs için 70 bin ilaçtan en faydalısı 'Favipiravir' ve 'Chloroquine' oldu aşı geliyor!
Koronavirüs için ürettikleri aşıyı 1 hafta önce denemeye başladıklarını belirten Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, virüsle mücadele için Ocak ayından beri mevcut olan 70 bin ilacı tek tek incelediklerini ve en yararlısının 'Favipiravir' ve 'Chloroquine Phosphate' olduğunu duyurdu.
Koronavirüsün ilk çıktığı ülke olan ve virüsle mücadeleyi kazanıp karantinayı bitiren Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, koronavirüs hastalığı nedeniyle Çin'den Türkiye'ye getirilen ‘Favipiravir’ isimli ilaç ve Çin’deki aşı çalışmaları hakkında sevindiren haberler verdi. Başkonsolos Cui Wei geliştirilen bir aşının gönüllüler üzerinde bir hafta önce denenmeye başladığını söyledi. Salgının ilk ortaya çıktığı günden bu yana 70 bin ilacı aratırdıklarını belirten Çin Başkonsolosu, en yararlı ilaçların Chloroquine Phosphate ve Favirpiravir olduğunu söyledi.
Aşı 1 hafta önce gönüllüler üzerinde denendi
Koronavirüsle ilgili ülkesindeki gelişmeleri anlatan in’in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei geliştirilen bir aşının gönüllüler üzerinde denenmeye başladığını söyledi. Wei, “Aşı konusu yaklaşık 1 hafta 10 gün önce en hızlı geliştirilen aşılardan biri, gönüllülerde denenmeye başlandı. Şimdi klinik aşamanın bitmesi bekleniyor. Gönüllülerin klinik denemesi 5-6 ayı bulacak. Virüs çıktıktan sonra tedavi ve önlemenin ardından aşıların araştırmasına girdik” diye konuştu.
70 bin ilaç içerisinde iki ilaç... Chloroquine ve Favirpiravir...
En çok merak edilen ilaç konusunda bilgilendirmelerde bulunan Wei, virüs ortaya çıktıktan sonra 70 bin ilaç içerisinden iki ilacın etkili olduğunu tespit ettiklerini ifade etti: “Ulusal sağlık komisyonumuz salgın çıktıktan sonra her gün basın toplantısı yapıtı. Şimdiye kadar yapılan toplantılarda iki ilaçtan bahsettiler. İlki Chloroquine Phosphate. Eskiden sıtma tedavisinde kullanılan bir ilaçtır."
Salgına özel bir ilaç değil ama!
"İkincisi de Favirpiravir. Biz bunları tavsiye ettik ve Dünya Sağlık Örgütü’ne de bildirdik. Favipiravir 2014 yılında çıktı. Japonya’da çıkan bir ilaç. Geniş kapsamlı antivirüs bir ilaçtır. O zaman tabii ki salgın yoktu. Bu ilaç salgın için üretilmedi. Salgından önce üretilen bir ilaç, salgına özel bir ilaç değil” dedi.