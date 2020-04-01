Koronavirüs için 70 bin ilaçtan en faydalısı 'Favipiravir' ve 'Chloroquine' oldu aşı geliyor!

Salgına özel bir ilaç değil ama!

"İkincisi de Favirpiravir. Biz bunları tavsiye ettik ve Dünya Sağlık Örgütü’ne de bildirdik. Favipiravir 2014 yılında çıktı. Japonya’da çıkan bir ilaç. Geniş kapsamlı antivirüs bir ilaçtır. O zaman tabii ki salgın yoktu. Bu ilaç salgın için üretilmedi. Salgından önce üretilen bir ilaç, salgına özel bir ilaç değil” dedi.