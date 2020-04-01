Bursa'da bir markete koronavirüs komplosu kuruldu

BURSA'da 112'yi defalarca arayan kişiler, bir market için "burada Korona virüslü hasta var" ihbarı yaptı. 112 ekipleri ihbarı kayda alıp olay yerine gelince marketin fotoğraflarını çekip, sosyal medyadan Korona virüs paniğini paylaştılar.

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Sosyal medyadaki yalan paylaşımlar ve düzenlenen tezgahların Korona virüsten daha tehlikeli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

Bursa'da da benzer bir durumun yaşandığı iş yerine asılsız ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri market içerisinde hasta aradı.

"Korona virüs salgını var" diye paylaştılar

Ambulansın market önünde çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşan şüpheliler, market çalışanlarında "Korona virüs salgını var" diyerek mahalleliye korku saldı.

Marketin satışlarını etkiledi

Sosyal medya üzerinden insanlara korkuya neden olan fotoğraflar nedeniyle çok fazla olumsuzluk yaşadıklarını söyleyen market yetkilileri, "Rutin olarak temizlik ve dezenfektan işlemi yapıyoruz. Böyle bir şey söz konusu değildir" diyerek bu olayı gerçekleştirenlerden şikayetçi olacaklarını söyledi.

Şikayetçi oldular

Market sorumlusu Harun Altun, "Asılsız ihbarlar ile ambulansları Perşembe ve Cumartesi olmak üzere 2 kere ambulans çağırarak fotoğraf çektiler. Fotoğraf çekildikten sonra sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapılmış. Asılsız bir şekilde kasiyerlerimizde Korona virüs vakası olduğunu, market müdürümüzün Korona virüsten vefat ettiğini paylaşmışlar. Böyle bir şey söz konusu değildir. Marketimizde herhangi bir sorun yoktur" diyerek bu olayı yapanlar hakkında şikayetçi olduklarını söyledi.