HABER /  SAĞLIK

Koronavirüs ne zaman biter? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıt verdi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs, SARS virüsü ile büyük benzerlikler taşıyor. SARS o zaman Haziran sonu, Temmuz başı itibarıyla sönümlenmişti. Benzer bir umut korona için de söz konusu." açıklaması yaptı.

Abone ol

Koronavirüs salgını hakkında önemli açıklamalar yapan Prof. Dr. Tevfik Özlü, Covid-19 salgının SARS virüsü ile benzerlik taşıdığını belirterek, Temmuz ayında koronavirüsün sönümleme ihtimali olduğunu belirtti.

Temmuz'u işaret etti

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet'e konuşan Özlü, şu ifadeleri kullandı: Bunun için bağlayıcı bir söz kullanmam mümkün değil. Ama umut verme anlamında bir takım verilerden söz edilebilir: Virüs salgınları kuzey yarım kürede genellikle Ekim/Nisan arasında hep olagelmiştir.

Virüse yoğun şekilde muhatap olanlar hastalığı daha ağır geçiriyorlar.

Koronanın hafif versiyonları için de bu geçerli. Koronavirüs 2003'te ortaya çıkan SARS virüsü ile büyük benzerlikler taşıyor. SARS o zaman Haziran sonu, Temmuz başı itibarıyla sönümlenmişti. Benzer bir umut korona için de söz konusu.

"Farklı dozajlarda bulaşabiliyor"

Prof. Özlü, sözlerini şöyle tamamladı: Korona insanlara bulundukları ortam ya da sağladıkları temas anlamında farklı dozajlarda bulaşabiliyor. Virüse yoğun şekilde muhatap olanlar hastalığı daha ağır geçiriyorlar.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji saat verip uyardı! Sağanak ve fırtına geliyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu kampanya hesaplarının bloke edilme nedenini açıkladı
YÖK’ten öğrencilerin kayıt dondurması ile ilgili önemli karar bir defaya mahsus denildi
Çinli doktordan Türkiye'ye koronavirüs uyarısı: Bunları yemeyin
Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Ücretsiz dağıtılmaya başlanıyor
Dolar yeniden yükseliş trendine girdi! Rekor seviyelerde
ÖNCEKİ HABERLER
BİLSEM sınav sonuçları öğrenme 2020 ne zaman açıklanır?
Bursa'da bir markete koronavirüs komplosu kuruldu
Trabzonspor'da Badou Ndiaye bıçak altına yattı
Şaban ayı tesbihleri nelerdir Arapça duası Diyanet
ABD borsaları toparlayamıyor! 1987'den beri en kötüsü
Kahvaltıda farklı bir lezzet için rulo omlet!
Yorumlar