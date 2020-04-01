"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek yağıyor! 330 milyon lirayı aştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ölümcül virüsle mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na iş dünyasından resmen destek yağıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na iş dünyasından destek çığ gibi. TOBB, İTO, ATO ve TİM gibi iş dünyasının önde gelen kurumlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda iş örgütü ve iş insanından yapılan destekler ile rakam 330 milyon lirayı aştı. Son büyük destek Halk Bankası ve Kuveyt Türk'ten geldi. Halk Bankası 56 milyon lira destek sağlarken, Kuveyt Türk, kampanyaya 20 milyon lira ile destek verdi. İşte iş dünyasından yapılan destekler:
Halkbank'tan 56 milyon TL destek
Halkbank “Biz Bize Yeteriz” diyerek, Milli Dayanışma Kampanyası'na 56 milyon TL destek verdiğini açıkladı. Halkbank Finans Grubu bünyesinde görev yapan her çalışanı için net bir asgari ücret düzeyinde bağış gerçekleştirdi.
Kuveyt Türk'ten 20 milyon liralık destek
Kuveyt Türk Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destekte bulunduğunu bildirdi.
Ziraat'ten 62 milyon 300 bin TL
Ziraat Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere 62 milyon 300 bin TL bağışta bulundu. Ziraat Finans Grubu'nun yaptığı bağış bu alanda zirveye oturdu.