"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek yağıyor! 330 milyon lirayı aştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na iş dünyasından destek çığ gibi. TOBB, İTO, ATO ve TİM gibi iş dünyasının önde gelen kurumlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda iş örgütü ve iş insanından yapılan destekler ile rakam 330 milyon lirayı aştı. Son büyük destek Halk Bankası ve Kuveyt Türk'ten geldi. Halk Bankası 56 milyon lira destek sağlarken, Kuveyt Türk, kampanyaya 20 milyon lira ile destek verdi. İşte iş dünyasından yapılan destekler: