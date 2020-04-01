Son depremler Amerika 6,5 büyüklüğünde depremle sarsıldı

ABD'nin Idaho eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, yaklaşık 30 saniye süren depremde can ya da mal kaybı olmadığını bildirdi.

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Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün, eyaletin başkenti Boise'in kuzeydoğusunda dağlık bölge olduğunu duyurdu.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği, Nevada ve Montana dahil olmak üzere Idaho'ya komşu 6 eyalette hissedildiği belirtildi.

Yetkililer, yaklaşık 30 saniye süren depremde can ya da mal kaybı olmadığını bildirdi.