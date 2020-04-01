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Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na sert eleştiri İstanbullulara kötülük etmeyin

İstanbul Esenler Belediye Başkanı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulunarak, "Bu tip dönemlerde maliyet hesabı yapılmaz. Bu tip süreçlerde vatandaşın sağlığı düşünülür" dedi.

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İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yasak olmasına rağmen toplu taşıma araçlarındaki fazlalığın istenilerek oluşturduğunu öne sürmesine tepki gösterdi.

"İstanbullulara kötülük yapamazsınız." diyen Göksu, düşürülen araç sayısının yeniden düzenlenmesi gerektiğini aktardı.

Türkiye'nin ve dünyanın kritik bir süreçten geçtiğini aktaran Başkan Göksu, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemiz ve bütün insanlık çok kritik bir süreçten geçiyor. Bu kritik süreçten geçerken; her birimiz hangi görevde bulunuyorsak, bu kritik süreci en doğru şekilde atlatabilmek için seferber olmakla mükellefiz. Bugün huzurlarınızda böyle bir açıklama yapmak için bulunmak istemezdim. Ancak İBB Başkanı ve yanındakilerin, İstanbulluları ‘trol’ diyerek suçlayıp, kötülük yapmak isteyince açıklama yapma gereği duydum.

İstanbul altyapısını bitirmiş, özellikle toplu ulaşımda çok ciddi mesafeler katetmiş bir kenttir. Bundan sonra yapılacak iş, bunu doğru yönetmektir. Siz bu kenti doğru yönetmeyip, İstanbullulara ‘trol’ diyerek, sabah saatlerinde ekmeğinin peşinde koşmak için otobüse binenlere ‘trol’ diyerek, İstanbullulara kötülük yapamazsınız."

"Bu işi başarabilirdiniz''  

Bu tip dönemlerde maliyet hesabı yapılmayacağını dile getiren Göksu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İstanbul’daki İETT garajlarındaki araç çıkış sayısını yüzde 40’lara kadar düşüreceksiniz, metrolardaki vagon sayısını 8’den 4’e düşüreceksiniz, sonra İstanbulluları suçlayacaksınız.

Yapmayın… İstanbullulara kötülük etmeyin.

Bu tip dönemlerde maliyet hesabı yapılmaz. Bu tip süreçlerde vatandaşın sağlığı düşünülür. Eğer derdiniz, bu millete hizmet etmekse sağlığı düşünmekle mükellefsiniz.

Sizler toplu taşımayı planlayarak, bu işi başarabilirdiniz. Araç sayısını düşürdünüz, sefer sayısını azalttınız. İstanbulluların sağlık ve huzuruyla oynamayın.”

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