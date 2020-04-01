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Rusya'dan salgının büyük boyutlara ulaştığı ABD'ye maske yardımı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus An-124-100 Ruslan uçağı koronavirüs salgının büyük boyutlara ulaştığı ABD’ye tıbbi maske götürdü.

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Koronavirüs kaynaklı ölü sayısının Çin'dekini aştığı ABD’ye Rusya'dan yardım gitti. An-124-100 Ruslan uçağı, ABD’ye maske sevkiyatı yaptı.

Moskova’nın koronavirüs konusunda Washington'a yardım edeceği dün öğrenildi. İki ülkenin liderleri telefon görüşmesi gerçekleştirerek salgın ortamında uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı.

Yeni tip koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı 3 bin 400'ü bulan ABD, salgının çıkış noktası olan ve 3 bin 300 civarında ölüm açıklanan Çin'i geride bıraktı.

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