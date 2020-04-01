HABER /  YEREL

Uşak’ta 1 köy karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Abone ol

Uşak Valiliğinin sosyal medya adresinden yapılan duyuruda, Gürlek köyünde İlçe Hıfzıssıha Kurulu tarafından alınan karar gereğince dünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçildiği ve köye giriş çıkışların kapatıldığı kaydedildi.

50 yerleşim karantina altında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam itibariyle Soylu, 21 ilde 50 belde, köy ve mezranın karantina altında olduğunu duyurmuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek yağdı! Şimdiden 230 milyon lirayı aştı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs ne zaman biter? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıt verdi
Süleyman Soylu kampanya hesaplarının bloke edilme nedenini açıkladı
YÖK’ten öğrencilerin kayıt dondurması ile ilgili önemli karar bir defaya mahsus denildi
Çinli doktordan Türkiye'ye koronavirüs uyarısı: Bunları yemeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Ücretsiz dağıtılmaya başlanıyor
Dolar yeniden yükseliş trendine girdi! Rekor seviyelerde
ÖNCEKİ HABERLER
Kırklareli'de vatandaşlar pazara ateşleri ölçülerek alınmaya başlandı
Osman Bilgin kimdir yaşı kaç eşi İlknur Bilgin ve çocukları
Zico'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Bakın ne paylaştı
Son depremler Amerika 6,5 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Rusya'dan salgının büyük boyutlara ulaştığı ABD'ye maske yardımı
Bayram ikramiyesi ödemesi 2020 Nisan ayının kaçında ödenecek?
Yorumlar