Osman Bilgin kimdir yaşı kaç eşi İlknur Bilgin ve çocukları

Türkiye'de koronavirüs vakalarının arttığı günlerde bir kötü haber de Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den geldi. Aslen Trabzonlu olan 41 yaşındaki Osman Bilgin koronavirüs tedavisi görüyor. Peki İlknur Bilgin ile evli olan 2 çocuk babası Osman Bilgin kimdir?

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Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklama ile Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Yapılan açıklamada, Vali Osman Bilgin'in Vali Konağı'nda izole altına aldığı ifade edildi. Vali Osman Bilgin'in biyografisi son gelişmelerin ardından gündeme geldi. Peki, Osman Bilgin kimdir, kaç yaşındadır? İşte, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in biyografisi ve hayatı hakkında bazı bilgiler.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in corona virüs testinin pozitif çıkması son bilgilere göre gündeme geldi. Manisa - Alaşehir, Gümüşhane - Kürtün, Ordu - Ünye gibi pek çok ilin ve ilçenin kaymakamlık görevlerinde bulunan Osman Bilgin'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Osman Bilgin kimdir? İşte, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in hayatı.

KIRKLARELİ VALİSİ OSMAN BİLGİN KİMDİR?

1978 yılında Trabzon İlinin Vakfıkebir ilçesinde dünyaya geldi. Lise öğrenimini Vakfıkebir ilçesinde tamamladı.1997 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğünde Brokerlik eğitimi aldı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık stajı sonrası 1998-1999 yılları arasında 1 yıl Avukatlık yaptı.

2000 yılında Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine atandı. 2000-2003 yılları arasındaki Kaymakamlık adaylığı döneminde sırasıyla; Konya - Çumra, Ordu - Ünye, Manisa - Ahmetli ve Kula İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

2003 yılında yapılan Kaymakamlık Kursunu bitirerek aynı yıl Asil Kaymakam olarak atandı. Sırasıyla; 2003-2005 yılları arasında Tokat - Pazar Kaymakamlığı, 2005-2007 yılları arasında Gümüşhane - Kürtün Kaymakamlığı, 2007-2010 yılları arasında Malatya - Kale Kaymakamlığı ve 1 yıl süre ile Malatya Vali Yardımcılığı, 2010-2012 Aydın - Buharkent Kaymakamlığı, 2012-2015 yılları arasında Giresun - Espiye Kaymakamlığı ve 2015 - 2016 yılları arasında Manisa - Alaşehir Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 30 Kasım 2016 tarihli Müşterek Kararname ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı olarak atandı.

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Vali Atamaları Hakkında Karar” ile Kırklareli Valiliği görevine atanan Vali Osman BİLGİN, İngilizce Öğretmeni İlknur BİLGİN ile evli olup bir kız bir erkek çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.