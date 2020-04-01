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Galatasaray'da bir koronavirüs şoku daha! Faruk Süren'in eşinin testi pozitif çıktı

Galatasaray'da koronavirüs şokları birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim, yöneticiler Yusuf Günay, Mahmut Recevik ve Abdurrahim Albayrak'ın ardından G.Saray'ın efsane başkanı Faruk Süren'in eşinin de koronavirüs testi pozitif çıktı.

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Galatasaray camiasına koronavirüs nedeniyle bir kötü haber de eski başkan Faruk Süren'in eşinden geldi.

Milliyet'in haberine göre; teknik direktör Fatih Terim, yöneticiler Yusuf Günay, Mahmut Recevik ve Abdurrahim Albayrak'ın ardından efsane başkan Faruk Süren'in eşinin de koronavirüs testi pozitif çıktı.

Tedavisine devam ediliyor 

75 yaşındaki Faruk Süren ve eşi Hatice Süren koronavirüs testi yaptırdı. Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanının test sonuçları negatif, eşi Hatice Hanım'ın sonuçları ise pozitif çıktı. Hatice Süren'in tedavisi evinde devam ediyor.

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