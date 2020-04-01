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Diyanet'ten 'zekat' fetvası: Zekatlar şimdiden 'Biz Bize Yeteriz'e bağış olarak verilebilir

Diyanet İşleri Başkanlığı: "Zekatların bu günlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir."

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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan son dakika zekat fetvası geldi. Diyanet, Ramazan ayı içiresinde dağıtılması gereken zekatların, bugünlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılmasının caiz olduğunu duyurdu.

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Böylesi zor zamanlarda imkânı olan Mümin kardeşlerimizin yalnızca zekât vermekle yetinmeyip infak anlayışıyla hareket ederek Yüce Allah’ın kendisine lütfettiği malını başkalarıyla cömertçe paylaşması, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirecek, sıkıntıları hafifletecek, bela ve musibetlerin kalkmasına vesile olacak, toplumsal dayanışmaya büyük katkıda bulunacak, kuşkusuz malını bereketlendirecek, nefsini yüceltip arındıracak ve kalbini huzurla dolduracaktır.”

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