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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı! Ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 65 yaş ve üzeri ile  kronik rahatsızlığı olan vatandaşların araçlarının egzoz emisyon  ölçümlerini ertelediklerini söyledi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs  tedbirleri kapsamında 65 yaş
ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan  vatandaşlarımızın araçlarının egzoz emisyon ölçümlerini erteledik.

Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımız, yasak kararı kaldırıldıktan  sonraki 45 gün içinde araçlarının emisyonunu ölçtürebilecekler." dedi.

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