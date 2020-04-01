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HDP'li Nalan Özaydın'a korona tahliyesi

MARDİN 'de terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan HDP'li Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 'konutunu terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' tedbiriyle tahliye edildi.

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Mardin'de hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 26 Kasım 2019'da tutuklanan Nalan Özaydın'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine avukatı aracılığıyla tahliyesine yönelik karar verilmesi talebiyle hazırlanan dilekçe Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş mahkemeye sunduğu mütalaada, Özaydın'ın 'konutunu terk etmemek' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' tedbirleri kapsamında tutuksuz yargılanması üzerine tahliyesi yönünde görüş bildirdi.

Talebi değerlendiren mahkeme, Özaydın'ın koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, bu aşamada kişilerin ve toplumun sağlığının tehlikeye gireceği değerlendirilerek, başka bir suçtan tutuklu veya hükümle değilse 'konutunu terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi.

15 Kasım 2019'da gözaltına alınan Nalan Özaydın, 16 Kasım 2019'da hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu'nun 45. ve 46. maddeleri uyarınca yerine Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan 'belediye başkan vekili' olarak görevlendirilmişti. Özaydın, çıkarıldığı mahkemece 26 Kasım 2019'da tutuklanmıştı. 

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