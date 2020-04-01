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ABD'de kafaları karıştıran koronavirüs araştırması! 8 metreden bulaşıyor

ABD'nin saygın eğitim kurumlarından MIT'nin yaptığı araştırma bilim dünyasında kafaları karıştırdı. Akademisyen Lydia Bourouiba, corona virüsünün bulaşmaması için gerekli olan 1.5 metrelik uzaklık uyarısının güncel olmadığını söyleyerek, "Öksürük ve hapşırık sayesinde virüs 8 metre uzağa gidebiliyor" dedi.

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Dünya çapında 858 binden fazla insanı hasta eden ve 42 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili çarpıcı bir iddia ABD’nin saygın eğitim kurumlarından MIT’den geldi…

MIT’de doçent doktor olarak çalışan Lydia Bourouiba, corona virüsü salgını patlak verdiği dönemde uzmanların, “Virüs havadan bulaşıyor ve 1.5 metre uzaktaki insana yapışabiliyor” açıklamasını eleştirdi. Amerikan Tıp Derneği Dergisi’nde (Journal of the American Medical Association) yayınlanan makalesinde Bourouiba, virüsün 1.5 metre gidebileceğine dair tahminin 1930’lardan kalma teknik ve modellemelerle yapıldığını öne sürdü.

Kariyerinde salgın hastalıkların bulaşması ve öksürük ve hapşırığın dinamiklerini yıllardır çalışan Bourouiba, corona virüsünün de 8 metreye kadar yayılabildiğini ve saatlerce kalabildiğini söyledi. Bourouiba’nın arşatırmasında, “Patojenik partikül ve damlacıklar, boyutlarına bakılmaksızın 8 metreye kadar ilerleyebilir” dedi.

Bourouiba, bu parçacık ve damlacıkların bir yere bulaşmasının yanı sıra saatlerce havada kalabileceğini aktardı. Hazırlanan raporda, “Çin’de yapılan araştırmalarda virüs parçacıkları, Covid-19 hastalarının hastane odasındaki havalandırma sisteminde bile bulundu” ifadesi kullanıldı. Bourouiba, “Şu an hazırlanan corona virüsü rehberlerinin çok basitleştirilmiş olmasından ve müdahalenin etkisini azaltacağından korkuyorum” dedi.

Trump’ın danışmanından tepki geldi

Fakat MIT tarafından hazırlanan bu rapora ilk tepki ABD Başkanı Donald Trump’ın corona virüsüyle mücadele ekibinde de yer alan ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci’den geldi.

Fauci, “Bu araştırma korkunç bir şekilde yanlış yönlendiriyor. Kusura bakmayın ama bu araştırmanın yanlış yönlendirmesi beni çok rahatsız etti” dedi. Fauci, “Virüsün bu kadar uzak bir mesafeye gitmesi için çok ama çok güçlü bir şekilde hapşırmak ve öksürmek gerekir. Akademisyenin uyguladığı modelleme pratik değil” dedi.

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