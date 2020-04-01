Kampanya için memur maaşlarından kesinti olacak mı açıklama geldi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası için kamu çalışanlarının aylıklarından kesinti olacağı iddialarını yalanladı.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nın, koronavirüse karşı verilen mücadelede milletin dayanışmasını güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Kampanyanın, bu süreçte alınan tedbirler dolayısıyla mağduriyet yaşayabilecek insanların, ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılanabilmesini koordine etmeyi de amaçladığını aktaran Altun, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyanın, devletin ve milletin dayanışma talebine cevap vermesiyle ortaya çıktığını kaydetti.

İletişim Başkanı Altun, "Koronavirüs salgını ortaya çıktıktan ve ülkemiz sınırları içine girdikten sonra birçok hayırsever vatandaşımız hükümetimize başvurmuş, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, en doğru, en hızlı ve en adil şekilde yardım etmelerinin nasıl mümkün olabileceğini öğrenmek istemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Milletimizin teveccühünü kazanan ve bir çığ gibi büyüyen "#BizBizeYeterizTürkiyem" kampanyası devam ediyor.



Haydi Türkiyem, biz bize yeteriz.



Yürekler birleşince yükler hafifler... pic.twitter.com/QoRY5tAjQR — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 1, 2020

Altun, bu taleplerin yoğunluğu karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en doğru adımın kapsamlı bir milli dayanışma kampanyası başlatmak olacağını düşündüğünü ve 7 maaşını bağışlayarak, bu kampanyayı başlattığını vurguladı.

"Karalanmaya çalışılmasını şiddetle reddediyoruz"

Kampanyanın kısa sürede büyük yankı bulduğunu bildiren Altun, şunları kaydetti:

"Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan büyük bir destek almış ve Türk Milleti'nin hayırseverliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bununla birlikte Milli Dayanışma Kampanyası'nın bazı odaklarca hedefe konulduğunu, kampanya üzerinden hükümetimize, devletimize yönelik haksız ithamların gündeme getirildiğini de üzülerek müşahede etmekteyiz. Medyada yer alan bazı manipülatif haberler üzerinden kampanyanın karalanmaya çalışılmasını şiddetle reddediyoruz.

"Kesinti yapması düşünülemez"

Unutulmamalıdır ki, Milli Dayanışma Kampanyası tamamen gönüllülük esasına dayalı bir kampanyadır. Bu anlamda kamudaki hiçbir kurum ya da kuruluşun, kampanyaya destek amacıyla çalışanlarının maaşlarından kesinti yapması düşünülemez. Böyle bir yöntem hiçbir surette tasvip edilemez."

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesine büyük güç katacak, ihtiyaç sahibi vatandaşların eksiklerinin giderilmesini kolaylaştıracak bu kampanyaya destek olan herkese şükranlarını sunan Altun, "İnanıyoruz ki bu sıkıntılı günleri en kısa zamanda geride bırakacağız. Geriye dönüp baktığımızda aziz milletimizin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışmayı gurur duyarak hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Çünkü biz Türkiye'yiz, çünkü Türk Milletiyiz"

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı kampanya ile ilgili Twitter hesabından da bir video paylaştı.

Kampanya için tek yürek olunduğunu belirten Altun, "Bu millet, derde düşenin yakınında, darda kalanın yanındadır. Yolumuz kardeşlik, yönümüz adalet, #bizbizeyeterizTürkiyem" ifadelerine yer verdi.

Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözleri yer aldı:

"Bizim birbirimizden başka dostumuz, birbirimizden başka sırtımızı yaslayacak hiç kimsemiz yoktur. Türkiye'nin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, kardeşliğidir. Çünkü biz Türkiye'yiz, çünkü biz Türk Milletiyiz. Biz bize yeteriz Türkiyem."