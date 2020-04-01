Koronavirüs nedeniyle acil toplanıyor! NATO Türkiye'yi böyle övdü

NATO Dışişleri Bakanı Toplantısı, küresel sağlık krizine yolaçan koronavirüs salgınına karşı yarın acil olarak yapılacak. Öte yandan Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yaptığı tıbbi yardıma NATO'dan övgü geldi.

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Dünyada 42 binden fazla insanın ölümüne neden olan ve 860 binden fazla insana bulaşan koronavirüs salgını nedeniyle NATO harekete geçti.

Acil olarak toplanıyor

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, 860 bin 170 kişiyi hasta eden ve 42 bin 344 kişini de ölümüne neden olan ve ülkeleri ciddi önlemler almaya iten küresel koronavirüs (Kovid-19) krizi nedeniyle yarın toplanıyor.

Türk uçağını paylaşarak övdü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede zor günler geçiren İtalya ve İspanya'ya Avrupa Birliği (AB) sırtını döndü.

İspanya ve İtalya'ya ise yardım eli Türkiye'den uzandı. Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağı bu iki ülkeye tıbbi yardımları ulaştırmak için Ankara'daki Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı.

Türkiye'nin gönderdiği yardımları öven NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, paylaştığı mesajda "NATO dayanışması faaliyette: Türkiye, Covid-19 ile ortak mücadelemizi desteklemek için bugün İtalya ve İspanya'ya tıbbi malzeme içeren bir kargo uçağı gönderdi. NATO müttefiklerinin afet yardım merkezimiz aracılığıyla birbirlerini desteklediğini görmekten gurur duyuyoruz. Birlikte Daha Güçlü" ifadelerini kullandı.