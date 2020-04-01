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Hong Kong'da kediye sahibinden koronavirüs bulaştı! İkinci vaka kayıtlara geçti

HONG KONG’da sahibinden koronavirüs bulaşan kedi, ‘dünyada virüsle enfekte olan ikinci kedi’ olarak kayda geçti.

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Kedinin sahibi olan 25 yaşındaki kadının durumunun ise kritik olduğu belirtildi. Koronavirüs nedeniyle karantinaya alındıktan sonra serbest bırakılan köpeğin de öldüğü belirtildi.

Tarım ve Balıkçılık Departmanı, kedinin herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğine dikkat çekti ve halkı, evcil hayvanlarını terk etmeme çağrısında bulundu. 

Belçika'nın Valon Bölgesi'nde bir kediye koronavirüs teşhisi konulmuş ve virüsün, kediye sahibinden bulaştığı belirtilmişti.

İki köpekte de görüldü

Öte yandan Hong Kong’da iki köpekte de koronavirüse rastlandı. Bunlardan biri olan ve 60 yaşındaki bir kadına ait olan Pomeranian cinsi köpeğin karantinadan salındıktan sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.

Uzmanlar virüsün evcil hayvanlardan insanlara bulaştığına dair bir kanıt olmadığını söylüyor.

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