İstanbul mart ayı enflasyon rakamları! İTO açıkladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2020 Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. İstanbul'da Mart'ta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0.33, toptan fiyatlar yüzde 1.78 arttı.

Abone ol

2020 Mart ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 0.33, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1.78 oranında arttı.

Ücretliler Geçinme İndeksi

2019 Mart ayına göre 2020 Mart ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 12.47, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise yüzde 9.91 olarak gerçekleşti.

Ne kadar oldu?

Mart 2020’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; giyim harcamalarında yüzde 3.84, diğer harcamalar grubunda yüzde 2.56, gıda harcamalarında yüzde 0.98, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.50, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.19 artış, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde -2.76, konut harcamalarında yüzde -1.34, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde -0.25 azalış görüldü.

Bir önceki aya göre fiyatlar

Mart 2020’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; kimyevi maddeler grubunda yüzde 9.39, gıda maddeleri grubunda yüzde 2.59, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2.16, mensucat grubunda yüzde 0.71 artış, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde -3.28, madenler grubunda ise yüzde -1.90 azalış görülürken, inşaat malzemeleri grubunda ise fiyat hareketi görülmedi.