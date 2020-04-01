HDP Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın'a koronavirüs tahliyesi

MARDİN'de terör soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan HDP'li Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, koronavirüse yakalanması sonrası 'konutunu terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' konularak tahliye edildi.

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Mardin'de hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 26 Kasım 2019'da tutuklanan Nalan Özaydın'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine avukatı aracılığıyla tahliyesine yönelik karar verilmesi talebiyle hazırlanan dilekçe Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Tutuksuz yargılanması kararı

​Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş mahkemeye sunduğu mütalaada, Özaydın'ın 'konutunu terk etmemek' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' tedbirleri kapsamında tutuksuz yargılanması üzerine tahliyesi yönünde görüş bildirdi.

Adli kontrol kararıyla tahliye verildi

Talebi değerlendiren mahkeme, Özaydın'ın koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, bu aşamada kişilerin ve toplumun sağlığının tehlikeye gireceği değerlendirilerek, başka bir suçtan tutuklu veya hükümle değilse 'konutunu terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi.