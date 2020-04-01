Funda Kocabıyık kimdir aslen nereli? Funda Kocabıyık eşi kimdir?

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında incelemelerde bulundu. Yaptığı incelemelerde vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Funda Kocabıyık sosyal medyada gündem oldu. Peki, Funda Kocabıyık kimdir ve kaç yaşında? Uşak Valisi Funda Kocabıyık nereli?

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UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, Vali Yardımcıları Muammer Balcı, Hüseyin Demirbaş, Meral Batı Demirbaş ve İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ile birlikte kentin en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Yapığı incelemelerde vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunan Funda Kocabıyık sosyal medyada gündem oldu. Peki, Uşak Valisi Funda Kocabıyık nereli? Uşak Valisi Vali Funda Kocabıyık kimdir ve kaç yaşında?

UŞAK VALİSİ VALİ FUNDA KOCABIYIK KİMDİR

Funda Kocabıyık, 1972 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde doğdu. Yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde tamamladı. 1994 yılında felsefe grubu öğretmeni olarak Ordu Ünye İmam Hatip Lisesi'nde göreve başladı. 1995 yılından 2005 yılına kadar Ankara Dikmen Lisesi'nde felsefe grubu öğretmenliği görevini yürüttü. 2005 yılında Millî Eğitim Bakanlığı'nın açtığı müfettiş yardımcılığı sınavını kazanarak müfettiş yardımcısı oldu.

3 Kasım 2008 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Müfettişliği Yeterlik Sınavını kazanarak Teftiş Kurulu Başkanlığında bakanlık müfettişliği görevine atandı. 14 Şubat 2011 tarihinde MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü olarak atandı. 28 Ocak 2012 tarihinde ise 652 Sayılı KHK uyarınca MEB Teşkilat Kanunu'nun değişmesi ile kurulan Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne atandı. 13 Ocak 2016 tarihinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atandı.

27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 2018/202 sayılı kararı ve 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 6. Maddeleri gereğince Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Uşak'a vali olarak atandı. Vali Funda Kocabıyık, evli ve iki çocuk annesidir.