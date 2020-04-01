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Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolunu Bakanlık yapacak

Anadolu Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla açılışı mayısa çekilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolları Bakanlığımızca yapılacak" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin ulaşım yollarının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yol ağına alındığını belirterek, “Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verilerek, yerine Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu atanmıştı.

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