İBB'nin bloke edilen kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara destek için başlattığı bağış kampanyasında 3 günde toplam 6.5 milyon lira toplandı.

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İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası İstanbul Valiliği'nin İBB'nin bağış hesabı açtığı bankalara gönderdiği yazı üzerine 2 banka hesapları dondurmuştu. Şu an için toplanan bağışın 5 milyon liralık kısmı, bloke edilmeyen banka hesaplarına yatırıldığı için İBB'nin kasasında duruyor.

Bloke edilen hesaplar

Bloke edilen hesaplarda da şu an toplam 1 milyon 429 bin TL bulunuyor. Bağış hesabını donduran kamu bankasında 899 bin TL'lik, özel bir bankada ise 530 bin TL'lik bağış bulunuyor. İBB, bugün genelgenin iptali ve bankaların bloke işlemlerini kaldırmak için mahkemeye başvuracak.