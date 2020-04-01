CHP'den 'Belediyeler yardım toplayamaz' genelgesine tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İçişleri Bakanlığı'nın, "Belediyeler yardım toplayamaz" genelgesine "Engellemeyin, yarın bunun hesabı size sorulur." diyerek tepki gösterdi.

Abone ol

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği, "Belediyeler valilikten izinsiz yardım toplayamaz" genelgesine tepki gösterdi.

"Yarın bunun hesabı size sorulur"

Kanunlara işaret ederek, söz konusu yardım kampanyasını düzenlemenin belediye başkanının inisiyatifinde olduğunu belirten CHPli Torun, hükümete, "Bu eksiklikleri hep beraber giderelim. Ne mahsuru var?" diye sordu. Torun, "Engellemeyin, yarın bunun hesabı size sorulur" uyarısında bulundu.

"Bağışları engellemeyin"

CHPli Torun, "Belediyelerimiz içinde bulunduğumuz krizden dolayı zaten ciddi ekonomik kriz içinde. Ama bu değerli katkıları vatandaşımızın kendi öz iradesiyle yaptığı bağışları engellemeyin. Engellerseniz yarın vatandaşımız mağdur olur" sözleriyle çağrıda bulundu.