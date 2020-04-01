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Umut veren yeni gelişme! Koronavirüsün ölüm oranı geriliyor

Yapılan bir araştırmaya göre corona virüs ölüm oranı, hafif veya asemptomatik vakalar da dahil edilince daha önceki tahminlerden daha düşük seviye geriliyor.

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İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle gezegenimizde neredeyse etkilenmeyen ülke kalmadı.

862 milyon kişiye bulaşan virüs nedeniyle dünya genelindeli ölümler 42 binin üzerine çıkmış durumda. Ancak yapılan yeni bir araştırmaya göre corona virüsten ölüm oranı, önceki tahminlerden daha düşük.

Yüzde 0.66’ya geriliyor
CNN International’ın Lancet Bulaşıcı Hastalıklar tıp dergisinde yayınlanan araştırmadan derlediği habere göre, salgın nedeniyle yaşanan ölüm oranı hafif veya asemptomatik vakalar da dahil edilince yüzde 0.66’ya geriliyor. Aynı habere göre, corona virüs nedeniyle meydana gelen ölüm oranı yüzde 0.66’ya gerilese bile bu onu hala yüzde 0.1 ölüm oranı olan mevsimsel gripten daha az ölümcül yapmıyor.



Ölüm oranı yaş gruplarında değişti
Söz konusu çalışma ile önceki araştırmalarla tutarlı olarak, ölüm oranının yaş grupları arasında büyük ölçüde değiştiği de tespit edildi. Yayınlanan sonuçlara göre corona virüs nedeniyle ölüm oranı 0-9 yaş arası çocuklarda yüzde 0,0016 olarak saptandı. Bu oran 80 yaş ve üstü kişilerde yaklaşık yüzde 7,8'e kadar yükseldi. 



Yüzde 1'i hastaneye kaldırılıyor
30 yaş altı kişilerinse sadece yüzde 1'inin hastaneye kaldırıldığının altını çizen araştırmacılar bu yaş grubu için ölüm oranının binde 1 ila 2 arasında değiştiğini belirtildi. Daha önce yapılan bilimsel araştırmalarda corona virüsün ölüm oranı yüzde 2 ila 3 arasında gösterilmişti.

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