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Uşak Valisi Funda Kocabıyık'a hamfendi diyen Mehmet Bekaroğlu tepki çekti

UŞAK'ta kentin işlek caddesinde koronavirüs uyarılarında bulunan Vali Funda Kocabıyık'a "kim bu hamfendi" diyen CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'na sosyal medyada tepki yağdı.

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Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ile birlikte kentin en işlek bölgelerinden olan İsmet Paşa Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Emniyet Müdürü Gezer'den uygulamalar hakkında bilgi alan Kocabıyık, özellikle banka önünde bekleyen vatandaşların sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarı yaptı.

Valiye saygısız hitap

Valinin sağlıkla ilgili tavsiyeleri  CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun gündeminde değildi. Twitter sayfasında Vali Kocabıyık'a hanımefendi yerine "hamfendi" diye hitap etmesi tepki çekti.  Kimi takipçiler Bekaroğlu'nu saygısız dil kullanmakla  eleştirdi.

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