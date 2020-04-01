Radamel Falcao için flaş transfer iddiası

Katar basını, Xavi’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Al Sadd’ın, Falcao’ya yılda 12 milyon euro ödemeyi kabul ettiğini, Galatasaray’ın da bu transferden ciddi bir bonservis bedeli kazanacağına haberinde yer verdi.

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Katar’ın Al Watan gazetesi çok iddialı bir habere imza attı… Galatasaray’ın maaş indirimi talep ettiği Falcao’nun bu teklifi reddettiğini ve Al Sadd’ın teklifini kabul ettiğini yazdı.

Yılda 12 milyon Euro

Barcelona’nın efsane oyuncusu Xavi’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Al Sadd’ın, Falcao’ya yılda 12 milyon euro ödemeyi kabul ettiğini, Galatasaray’ın da bu transferden ciddi bir bonservis bedeli kazanacağına haberinde yer verdi.

Xavi’nin önemli rolü var

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in de Falcao’ya teklif yaptığı ancak Kolombiyalı oyuncunun Katar’ı tercih ettiği, bunda da Xavi’nin önemli rolü bulunduğu haberde yer alan bir başka detaydı.

''Falcao kimseye neler yapabileceğini göstermek zorunda değil''

Bu arada Kolombiya futbolunun efsane isimlerinden Faustino Aprilla, Falcao’nun Katar ekibi Al Sadd ile anlaştığı haberlerine, "Arabistan'a futbol oynamak için gidebiliyorsa iyi bir seçenektir. Falcao kimseye neler yapabileceğini göstermek zorunda değil. Milli takımda devam etme seviyesinde kesinlikle kalacaktır” dedi.

''Sakatlanması pek iyi olmadı''

Daha önce BAE Ligin’de oynayan Asprilla, “Falcao'nun Galatasaray'da başlamasından kısa süre sonrası sakatlanması pek iyi olmadı. Oynadığınızdan daha fazla sakat kaldığınız zaman, ne yapabileceğinizi düşünmenin zamanı gelmiş demektir" dedi.