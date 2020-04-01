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Erdoğan'dan İmamoğlu ve Yavaş'a "Devlet içinde devlet olmaya çalışmayın" uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere CHP'li başkanların yardım kampanyaları için sert çıktı.

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AK Parti İl Başkanları toplantısında telekonferansla il başkanlarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasının dışında koronavirüsten etkilenenlere yönelik yardım kampanyası başlatan CHP'li İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere CHP'li belediyeleri "Devlet içinde devlet olmaya çalışmak"la suçladı. 

"Devlet içinde devlet olmanın anlamı yok" diyerek İBB'nin bağış kampanyasına sert tepki gösteren Erdoğan "Muhalefetin, ağzından çıkanı kulağının duyması lazım" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Tüm teşkilatlarımız "Biz bize yeteriz Türkiyem"e katılsın

- Bu kampanyada (Biz bize yeteriz Türkiyem) toplanan paralar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfılarımız aracılığıyla gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek dağıtılacaktır. 

- Teşkilatlarımızın tamamını bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum.

- Amacımız, ülkemizin bu sıkıntılı dönemi en kısa sürede, en az kayıpla geride bırakmasını temin etmektir. Tedbirlere riayet etme konusunda AK Parti teşkilatlarının ve partimize gönül verenlerin örnek ve öncü olması gerekiyor.

Evden çıkmamanızı rica ediyorum

- Milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Sosyal mesafeyi ne kadar uzatırsak hastalığın yayılma hızını o derece çabuk kırarız. Milletimize kurallara riayet edeceği, ikazları harfiyen yerine getireceği hususunda da güveniyoruz

'Biz bize yeteriz' kampanyası

- Şahsımın ve kabine üyelerimizin maaşlarından yaptığı yardımlarla başlayan kampanya iş dünyamız, hayırseverlerimiz ve vatandaşlarımız tarafından sahiplenildi.

"Yaşadığımız sıkıntıyı da atlatacağız"

- Ülkemiz son 7 yılda nice saldırılara göğüs gerdi, inşallah bugün yaşadığımız sıkıntıyı da atlatacağız. Sokakları boşaltıp zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayarak, temizliğimize dikkat ederek inşallah bu musibetin üstesinden geleceğiz.

(CHP'li belediyelerin kampanyaları) Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur.

Muhalefete sert yüklendi

Tüm kampanyalar sadece devletimizin açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir. Biz tabii ki şu anda iktidar olarak gerekli uyarıyı yapmak zorundayız. (Muhalefetin kampanya eleştirileri) Eğer ağzından çıkanı kulağı duymuyorsa milletimiz vakti saati geldiğinde bunun da cevabını onlara verir.

İlçe kongrelerine salgın biter bitmez başlayacağız

- Bizler milletimizin kapısını seçimden seçime çalanlardan asla olmadık, olmayacağız. Bizler milletimizin kapısını seçimden seçime çalanlardan asla olmadık, olmayacağız. Covid-19 nedeniyle ara verdiğimiz ilçe kongrelerimize tehdit ortadan kalkar kalkmaz yeniden başlayacağız.

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