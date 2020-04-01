Muş’ta 3 köy karantinaya alındı

MUŞ’ta, 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında karantinaya alındı.

Abone ol

Koronavirüsle mücadele kapsamında karatinaya alınan yerleşim yerlerine yenileri eklendi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirleri kapsamında, ikisi merkez biri Bulanık ilçesine bağlı olmak üzere toplam 3 köyün karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Yazla ve Alagün ile Bulanık ilçesine bağlı Yüzbaşı köyleri, yoğun İstanbul ve diğer illerden gelişler, bazı vatandaşların ev karantina kurallarına uymaması, geldikleri araçta Kovid-19 pozitif vaka çıkması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınmıştır. Sağlık ve diğer ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır.’’