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Kırklareli Valisi'nin ardından il sağlık müdüründe de koronavirüs çıktı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in de koronavirüs testi pozitif çıktı.

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İl Sağlık Müdürü'nün yardımcıları gözlem altında Cerit Kırklareli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Cerit'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Kırklareli İl Sağlık Müdür Yardımcıları ve özel kalemi de müşahedeye alındı.

Öte yandan, Vali Bilgin'le temas halinde olan müdürlere de test yapıldı. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun testi negatif çıkarken, diğer müdürlerin sonuçları bekleniyor.

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