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Sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna Süleyman Soylu'dan yanıt

Sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Soylu "Şu ana kadar aldığımız tedbirlerin karşılığını izliyoruz. Eğer ki bu tedbirler yeterli olmazsa gerekli her türlü tedbir alınır. Bunu yapmayacağız gibi bir şey söz konusu değil" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs önlemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, şehirler arası otobüs seferleriyle ilgili olarak "sefer sayıları yüzde 99'un üzerinde azaldı" dedi. Soylu, "Şehirler arası toplu taşıma neredeyse yok düzeyine indi" diye konuştu.

Yapmayacağız gibi bir şey söz konusu değil

"Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Soylu, "Şu ana kadar aldığımız tedbirlerin karşılığını izliyoruz. Eğer ki bu tedbirler yeterli olmazsa gerekli her türlü tedbir alınır. Bunu yapmayacağız gibi bir şey söz konusu değil" dedi.

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