Türkiye'de karantinaya alınan bölgeler genişliyor! İşte karantinadaki yerler
Dünya genelinde tüm ülkelerde hayatı olumsuz etkileyen corona virüs salgınına karşın Türkiye'de güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Türkiye genelinde ise karantinaya alınan yerleşim yerleri sayısı artamaya devam ediyor.
Türkiye'de 23 ilde 50'den fazla yerleşim yeri koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, gün içinde de karantinaya alınan yeni yerleşim yerleri haberleri gelmeye devam ediyor. Malatya'nın Darende, Hekimhan, Arapgir ve Pütürge ilçelerindeki 4 mahalle, ile Uşak'ta bir mahalle karantinaya alındı... İşte Türkiye'nin karantinada olan şehirleri, ilçeleri, mahalleleri ve köyleri...
Geçen pazar günü kente yurt içi ve yurt dışından gelen bazı kişilerin Darende, Hekimhan, Arapgir ve Pütürge ilçelerindeki yakınlarının yanlarına gitmesinin ardından 6 kişi, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Şüphe üzerine gözlem altına alınan 6 kişiye yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.
Bunun üzerine 6 hastanın yaşadığı Darende ilçesinin 800 nüfuslu Ilıca Mahallesi, Arapgir ilçesinin 120 nüfuslu Eğnir Mahallesi, Hekimhan ilçesinin 102 nüfuslu Kozdere Mahallesi ile Pütürge ilçesinin 86 nüfuslu Sahilköy Mahallesi karantinaya alındı.
Jandarma ekipleri, 4 mahallenin giriş-çıkışlarına barikat kurdu. Mahallelere giriş ve çıkış izni verilmezken vatandaşların ihtiyaçları jandarma tarafından karşılanmaya başlandı.