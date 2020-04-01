Türkiye'de karantinaya alınan bölgeler genişliyor! İşte karantinadaki yerler

Türkiye'de 23 ilde 50'den fazla yerleşim yeri koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, gün içinde de karantinaya alınan yeni yerleşim yerleri haberleri gelmeye devam ediyor. Malatya'nın Darende, Hekimhan, Arapgir ve Pütürge ilçelerindeki 4 mahalle, ile Uşak'ta bir mahalle karantinaya alındı... İşte Türkiye'nin karantinada olan şehirleri, ilçeleri, mahalleleri ve köyleri...